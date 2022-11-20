В Казахстане проходят выборы президента

В Казахстане в 6:00 по времени Астаны открылись 86 избирательных участков, большая часть участков по стране заработала в 7:00, только на западе они откроются позже.

«На 86 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий в рамках Конституционного закона, голосование началось в 6 утра. На 1 883 избирательных участках в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях голосование начнется в 8 часов по времени Астаны – в 7 часов местного времени», - сообщил член ЦИК Константин Петров на брифинге в воскресенье.

По данным на 7 утра, в стране открылись 8 162 избирательных участка. Также, по словам Петрова, началось голосование на 12 участках в 11 иностранных государствах. Всего по стране будет открыт 10 101 участок, а также 68 избирательных участков будут работать в 53 странах.

Голосование продлится до 20:00. Всего в выборах могут принять участие 11,8 млн казахстанцев. По данным ЦИК, выдано 22 578 удостоверений, с которыми избиратель может проголосовать на любом участке.

За выборами будет следить 641 международный наблюдатель, в том числе 532 наблюдателя от 10 международных организаций и 109 наблюдателей – от 35 иностранных государств.

За президентское кресло на выборах борются шесть кандидатов - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, представители партий "Ауыл" Жигули Дайрабаев, Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, общественные деятельницы Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова, а также выдвинутый группой профсоюзов Мейрам Кажыкен. Также с этого года в избирательных бюллетенях есть графа "против всех".