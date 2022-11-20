Добровольный возврат приветствуется, заявил президент
Казахстану нужно принять закон о возврате незаконно выведенных из страны капиталов — Токаев
Фотография Akorda

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что парламенту в будущем стоить принять закон о возврате незаконно выведенных из страны капиталов. Оба этом он сказал в воскресенье после голосования на избирательном участке.

«Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны», - сказал Токаев.

Он напомнил, что государство ведет планомерную работу в этом направлении. В частности, создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором. Президент заверил, что лично курирует эту работу. Что же касается добровольного возвращения гражданами незаконно выведенного капитала, то, как подчеркнул президент, «добрая воля приветствуется».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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