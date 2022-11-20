Казахстану нужно принять закон о возврате незаконно выведенных из страны капиталов — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что парламенту в будущем стоить принять закон о возврате незаконно выведенных из страны капиталов. Оба этом он сказал в воскресенье после голосования на избирательном участке.

«Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны», - сказал Токаев.

Он напомнил, что государство ведет планомерную работу в этом направлении. В частности, создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором. Президент заверил, что лично курирует эту работу. Что же касается добровольного возвращения гражданами незаконно выведенного капитала, то, как подчеркнул президент, «добрая воля приветствуется».