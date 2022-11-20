В Алматы задержали независимого наблюдателя

Он не успел дойти до своего участка
Бейімбет Молдағали, Власть
В Алматы утром в воскресенье задержали независимого наблюдателя организации «Тәуелсіз бақылаушылар» Коная Абдиева и доставили в полицейский участок. Об этом сам Абдиев сообщил «Азаттыку».
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