В Алматы задержали независимого наблюдателя

В Алматы утром в воскресенье задержали независимого наблюдателя организации «Тәуелсіз бақылаушылар» Коная Абдиева и доставили в полицейский участок. Об этом сам Абдиев сообщил «Азаттыку» .

По его словам, он был задержан на пути в участок №336 возле железнодорожного вокзала Алматы-2.

«Я должен был осуществлять наблюдение на участке. Сейчас полицейские везут меня в отделение», - сообщил Абдиев.

По словам супруги Абдиева – Раи Коккозовой, полицейские задержали его, когда он выходил из дома в пятом часу утра. По данным на начало восьмого утра, он все еще находился в отделении полиции в ГРЭС.

Около 9 утра Конай Абдиев сообщил, что его выпустили из участка, продержав несколько часов, при этом причины задержания не известны, протокол не был составлен. Сотрудники полиции отвезли его на избирательный участок, где он планировал наблюдать за ходом голосования.

В новость в 09:54 внесены корректировки: Абдиев уточнил, что он зарегистрирован от организации «Тәуелсіз бақылаушылар», а не от организации «Мукалмас», от которой наблюдал за выборами ранее. Также стало известно, что его отпустили из полиции.