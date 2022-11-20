В Астане именем погибшего пожарного назовут улицу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Сериковича Забикулина, который получил ожоги при пожаре в Астане 16 ноября и сегодня скончался в больнице.

«Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество», – говорится в телеграмме.

Сообщается, что по поручению президента одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

16 ноября в столичном жилом комплексе «Кахарман» произошел пожар на последнем этаже, пожарные спасли из горящей квартиры пять человек, но пострадали сами. Аскар Забикулин получил около 80 % ожога тела.