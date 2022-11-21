Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов останутся под арестом еще месяц

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, Специализированный межрайонный следственный суда Алматы 18 ноября удовлетворил ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения Туребаева м Шерниязова еще на один месяц, то есть до 18 и 19 декабря соответственно. Они знакомятся с материалами уголовного дела.

20 апреля вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой также проходит вайнер Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы. Всего подозреваемыми по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital признаны 14 человек.