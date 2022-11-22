Турция заявила о нейтрализации свыше 180 террористов в рамках воздушной операции в Ираке и Сирии

«С начала операции 184 террориста были нейтрализованы с помощью средств наземной огневой поддержки и авиацией», - сообщил он в понедельник, выступая в оперативном штабе командования Сухопутных войск в Анкаре.

По данным министра, на первом этапе операции было уничтожено 89 объектов, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады.

Как уточняется, в рамках операции нейтрализованы в том числе главари организации. Воздушная операция прошла в районах Кандил, Асос, Хакурк на севере Ирака, в районах Айн-эль-Араб, Талль-Рыфат, Джизре и Дерик на севере Сирии.

В ночь на 20 ноября Турция начала на севере Ирака и Сирии воздушную операцию «Пендже-Килит» против PKK/KCK/YPG (Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией). Приказ на проведение операции отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индонезии. Министерство национальной обороны опубликовало в Twitter кадры воздушной операции, заявив, что «гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями». В Анкаре считают, что северные части Ирака и Сирии используются террористами PKK/KCK/YPG в качестве баз для атак против Турции.

В ответ на эту операцию юг Турции подвергся ракетному обстрелу со стороны севера Сирии. В Анкаре заявляют, что их обстреляли террористы YPG (сирийское крыло PKK), они выпустили по приграничному району Каркамыш провинции Газиантеп пять ракет. В результате погибли три человека, шестеро ранены. В Минобороны Турции пообещали продолжить операции против террористов.

Напомним, что Турция считает Рабочую партию Курдистана причастной к теракту в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек, пострадали более 80. По делу о взрыве на пешеходной улице задержаны несколько десятков человек, в причастности к теракту, среди прочих, подозревается гражданка Сирии. Кроме этого, по делу о теракте в Стамбуле в Болгарии задержаны пять человек, которых подозревают в содействии исполнителям в логистике и коммуникациях.