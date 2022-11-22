Объемы казахстанского экспорта за январь – сентябрь рекордно выросли, отмечают в Миннацэкономики

Министерство национальной экономики Казахстана сообщает о рекордных объемах экспорта за девять месяцев текущего года. Больше всего экспорт вырос в Италию и Турцию.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот за январь - сентябрь 2022 года составил $98,4 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года в $72,9 млрд.

«Номинальный объем экспорта РК— $63,8 млрд — на 47,5% больше, чем за 9 месяцев 2021 года ($43,3 млрд)», - сообщает министерство.

Реальный рост экспорта (ИФО) — порядка 2,8 – 3% за счет высоких цен на основные экспортные позиции. Поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6%, экспортная выручка— на 63,4%.

В разрезе стран экспорт вырос: в Италию – на 84% до $11,2 млрд; в Китай – на 43% до $10,3 млрд; в Россию – на 15% до $5,9 млрд; в Нидерланды – на 24% до $4,1 млрд; в Корею – в 2,9 раз до $3,6 млрд; в Турцию – на 71% до $3,6 млрд; в Узбекистан – на 36% до $2,6 млрд.

Стоимость казахстанского экспорта за девять месяцев этого года в $63,8 млрд превышает годовые объемы поставок предыдущих семь лет, заявляют в министерстве национальной экономики. В годовом объеме в последний раз больше было в 2014 году –$79,5 млрд.