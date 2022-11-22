Смаилов поручил активизировать работу по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ

Из-за нарастающего дефицита воды Казахстану с каждым годом становится сложнее удовлетворять нужды сельского хозяйства. Вместе с тем из-за изношенности инфраструктуры до полей доходит только 60% воды. Поэтому госорганам необходимо активизировать работу по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ, а также выработать механизмы для стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях и расширить применение цифрового учета воды, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Более половины водопотребления приходится на аграрный сектор. Однако с каждым годом удовлетворение нужд сельского хозяйства становится все более сложной задачей из-за нарастающего дефицита воды. На это влияет ряд факторов, в числе которых зависимость от поступающих вод с территории соседних стран, продолжающийся цикл маловодия в нашем регионе, высокий уровень потерь воды на оросительных каналах, а также недостаточное применение водосберегающих технологий», - сказал Смаилов.

Несмотря на то что в текущем году вегетационный период прошел стабильно, по словам премьера, важно продолжить работу по обеспечению дополнительных сборов воды из водохранилищ соседних государств и проводить технические работы на объектах водообеспечения.

«С учетом современных вызовов необходимо на постоянной основе проводить работу по совершенствованию межправительственных соглашений по трансграничным водам. Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами держать данный вопрос на особом контроле. Большого внимания требуют вопросы эффективного использования поливной воды. Из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальное теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Министерству экологии и акиматам следует активизировать работу по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ», - в этой связи поручил Смаилов.

Кроме того, он поручил министерству сельского хозяйства совместно с министерством экологии выработать механизмы для стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях и расширить применение цифрового учета воды. Как считает глава кабмина, для выращивания влагоемких культур необходимо расширить применение оборудования дождевального и капельного орошения и активно применять технологии повторного использования воды через коллекторно-дренажные системы.