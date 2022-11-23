На забастовку вышли работники «Казфосфата» в Таразе

В среду на забастовку вышло несколько сотен работников компании «Казфосфат» в Таразе. По данным трудовой инспекции акимата Жамбылской области, между работниками и начальником управления по цифровой трансформации произошло недопонимание. После этого начальник был уволен, а по данному факту была сформирована рабочая группа.

Пресс-служба трудовой инспекции акимата Жамбылской области сообщила, что около 11:40 часов возникло «недопонимание» между работниками и начальником управления по цифровой трансформации «Казфосфата». В результате на заводе собралось 200 человек. С ними была проведена разъяснительная беседа с участием заместителей акима и заместителем прокурора Жамбылской области. В итоге начальник извинился перед коллегами и был уволен.

«По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная», — написано в сообщении.

В свою очередь один из операторов на заводе сообщил Радио «Азаттык», что причиной протеста также были плохие условия труда и низкие зарплаты.

«Когда пришел на работу, около 400-500 людей собрались перед заводом. Рабочие требуют повышения зарплат», — рассказал он.

Другой работник заявил, что средняя зарплата около 160-170 тысяч тенге.

«В прошлый раз нас обманули, чуть-чуть добавили зарплаты, а после снова уменьшили. Ситуация на заводе плохая. Смотришь, зарплаты на 8-10 тысяч повышают. Рост цен это все съедает. Технологии все старые, работать невозможно. Требований много, никаких условий для работы не создано», — говорит он.

Также на видео, распространяемых в социальных сетях видно, что во время акции протеста присутствовали бойцы спецподразделений полиции с щитами.