Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма

Парламент Европейского союза в среду большинством голосов принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии против Украины, сообщает DW.
Теперь евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом.
Однако в Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. В связи с этим Европарламент призвал в своей резолюции страны ЕС разработать правовую основу для обозначения государств-спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму. Это позволит принимать ЕС в отношении таких стран жесткие санкции и ограничения.