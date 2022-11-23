Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма

Теперь евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом.

Однако в Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. В связи с этим Европарламент призвал в своей резолюции страны ЕС разработать правовую основу для обозначения государств-спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму. Это позволит принимать ЕС в отношении таких стран жесткие санкции и ограничения.