Принята соответствующая резолюция
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Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма
фото с сайта dw.com

Парламент Европейского союза в среду большинством голосов принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии против Украины, сообщает DW.

Теперь евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом.

Однако в Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. В связи с этим Европарламент призвал в своей резолюции страны ЕС разработать правовую основу для обозначения государств-спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму. Это позволит принимать ЕС в отношении таких стран жесткие санкции и ограничения.

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