Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем ОДКБ

Он будет занимать эту должность с начала 2023 года до 2026 года, сменив на посту представителя Беларуси Станислава Зася, который был генсеком организации с 2020 года.

«Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано если уважаемый Касым-Жомарт Токаев представит его нам, если считает целесообразным», - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Он назначается решением Совета коллективной безопасности.

В первые годы независимости Казахстана Тасмагамбетов был помощником президента, заместителем премьер-министра, министром образования, акимом Атырауской области, с 2002 по 2003 годы – премьер-министром страны, затем государственным секретарем, руководителем администрации президента, акимом Алматы и Астаны, министром обороны Казахстана. Затем он вновь вернулся на пост заместителя премьер-министра, а с 2017 по 2019 годы был чрезвычайным и полномочным послом РК в Российской Федерации. После этого Тасмагамбетов ушел с политической арены, лишь является членом совета директоров российской автомобильной корпорации ПАО «КАМАЗ».