Сроки внесения проекта нового Налогового кодекса в парламент могут перенести

Проект нового Налогового кодекса, который разрабатывают в министерстве национальной экономики, должен поступить в парламент в сентябре 2023 года. Однако, как сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената глава ведомства Алибек Куантыров, эксперты советуют уделить больше времени разработке документа.

«По плану у нас срок (внесения нового Налогового кодекса в парламент – В.) – сентябрь следующего года. Но в ходе обсуждения сейчас наши и зарубежные эксперты говорят, что нужно более длительное время: минимум полтора года необходимо для его полнейшей разработки и доработки», - рассказал Куантыров.

Он добавил, что в министерстве нацэкономики постараются уложиться в обозначенные сроки.

«В предстоящие полгода нам нужно будет вести очень активную работу, и по этой работе мы просим вашей поддержки, чтобы этот вопрос был всесторонне решен и обсужден. Но по поручению желательно нам, чтобы он был внесен и с 2024 года введен в действие», - заключил министр.

Напомним, 1 сентября в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. Поэтому для перезагрузки фискального регулирования он поручил правительству подготовить новый Налоговый кодекс в 2023 году.