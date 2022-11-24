В Жетысуской области намерены расширить площади сахарной свеклы к 2025 году

На сессии маслихата Жетысуской области в четверг рассмотрели и утвердили план развития региона до 2025 года. Как сообщается на сайте акимата, в нем определены три основных направления: «Благополучие граждан», «Регион – комфортный и безопасный для проживания», «Сильная экономика».

Отмечается, что по каждому направлению поставлены цели и индикаторы с учетом общенациональных приоритетов и задач, поставленных в Национальном плане развития страны до 2025 года в мероприятий национальных проектов: всего 13 целей и 123 целевых индикатора, которые будут актуализироваться по мере внесения изменений в действующие нацпроекты.

В целом в рамках полной реализации плана развития области Жетысу валовой региональный продукт к 2025 году превысит 1,7 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности будет реализовано 30 инвестиционных проектов в районах и городах области и 24 проекта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В рамках национального плана по развитию предпринимательства планируется профинансировать свыше 220 проектов, в том числе просубсидировать 108 проектов, предоставить гарантирование по 88 проектам и гранты по 24 проектам.

Кроме этого, к 2025 году будут расширены площади приоритетных сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свеклы – до 12,2 тыс. га, закуплено более 600 единиц сельскохозяйственной техники, в оборот будет введено 16 тыс. га и восстановлено более 30 тыс. га орошаемых земель. За четыре года будет построено 1,2 млн кв. м жилья и 827,6 км сетей инженерной инфраструктуры.

В сфере туризма планируется реализация проектов на территориях, включенных в Карту турисфикации: побережье озер Алаколь, Балхаш, государственные национальные природные парки «Алтынемель», «Жонгар-Алатау» и город Текели. В целом до 2025 года в сферу туризма будет привлечено 79,1 млрд тенге ивестиций, туристский поток достигнет 2,4 млн человек.

В сфере здравоохранения по области будет построено 15 врачебных амбулаторий, 39 фельдшерско-акушерских и пять медицинских пунктов, оснащение медицинским оборудованием ПМСП к 2025 году будет доведено до 100%, а ожидаемый рост продолжительности жизни населения области превысит 75 лет.

Для ликвидации дефицита ученических мест и снижения количества приспособленных школ планируется построить 25 новых школ, а охват дошкольным образование детей от 2-6 лет планируется довести до 89,4%, от 3-6 лет – до 100%.

Обеспеченность централизованным водоснабжением будет доведена до 100%, доля автодорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – до 98%, уровень газификации – 52%. Восемь населенных пунктов защитят от паводковых вод, создадут 33 пожарных поста.