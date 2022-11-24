В Таджикистане пятерых обвиняемых по делу о беспорядках в Горном Бадахшане приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Таджикистана приговорил пятерых уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области к пожизненному заключению. Как сообщает Радио «Озоди» , приговор был оглашен 22 ноября в здании следственного изолятора Душанбе. Родственники обвиняемых не были уведомлены о дате и времени оглашения приговора.

Среди приговоренных к пожизненному сроку – бывший командир Толиб Аёмбеков и гражданский активист Мунаввар Шанбиев. Они были задержаны 11 июня вместе с другими местными лидерами. Власти страны обвинили их в причастности «к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки, возбуждение местнической розни». При этом они

Трое других местных активистов – Ниёзшо Гулобов, Имум Шоиширинов и Наджмиддин Шерджонов – также были приговорены к пожизненному заключению за организацию массовых беспорядков, незаконное хранение оружия, убийство, хулиганство, экстремизм и контрабанду драгоценных камней. Родственники одного из осужденных заявляют, что все эти обвинения беспочвенные.

Тем же решением Верховного суда еще несколько жителей ГБАО были приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 30 лет. Радио «Озоди» удалось получить информацию о приговорах в отношении 15 жителей административного центра ГБАО.

14 мая в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) начались протесты местных жителей, которые переросли в столкновения с силовиками. Протестующие выступали против произвола местных и центральных властей, в то время как власти назвали волнения террористической акцией. Через четыре дня МВД Таджикистана объявило о начале «антитеррористической операции». В результате этой спецоперации, по разным данным, погибли 34 местных жителя. Десятки человек были задержаны. Пресса стала писать о безосновательных задержаниях, пытках и расстрелах жителей ГБАО, а также о принуждении журналистов и оппозиционеров к признанию вины в организации беспорядков. В официальном же сообщении Генпрокуратуры Таджикистана 7 октября говорилось, что в целом после беспорядков уголовные дела были возбуждены в отношении 109 человек. находятся на рассмотрении в суде.