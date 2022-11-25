Компании США обсуждают с правительством Казахстана альтернативные маршруты экспорта нефти – посол

Из-за санкций в отношении России у Казахстана остро стоит вопрос создания альтернативных маршрутов по экспорту нефти. И мировые компании из США и не только обсуждают с правительством вопросы создания таких путей, сказал в пятницу в ходе встречи с журналистами посол США Дэниел Розенблюм.

«Все компании консорциума, как США, так и не США, активно участвуют в разговоре с правительством Казахстана и не только с правительством Казахстана по нахождению новых альтернативных путей. Вы уже, наверное, видели новости на прошлой неделе, что около 1,5 млн тонн нефти начнут транспортировать с начала 2023 года через Азербайджан. И, думаю, это положит начало новым альтернативным путям – один из первых шагов», - считает Розенблюм.

Он напомнил, что крупнейшие американские компании являются основными партнерами Казахстана в энергетическом вопросе и развитии нефтеперерабатывающей сферы. Однако из-за антироссийских санкций и проблем на Каспийском трубопроводном консорциуме появляются разговоры о том, как казахстанская нефть дойдет до адресата.

«Это большая работа по координации между Европейским союзом, США и Казахстаном. Ключом разрешения этой проблемы будут альтернативные пути перевоза нефтепродуктов из Казахстана, и этот вопрос сейчас очень остро стоит» - подчеркнул посол.