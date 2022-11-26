Это будет первый указ Токаева на посту президента
Новую концепция развития сел на пять лет разработает правительство Казахстана
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство разработает кардинально новую программу развития села на пятилетний период. Как заявил в субботу в ходе инаугурации президент Касым-Жомарт Токаев, соответствующий указ станет первым документом, который он подпишет после вступления в должность.

«Я сегодня подпишу указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на пять лет. Это будет мой первый указ в рамках нового срока президентских полномочий», - заявил Токаев.

Он отметил, что правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Только после этого кабмин приступит к разработке концепции.

Токаев напомнил, что уделил в своей предвыборной программе особо внимание развитию сел, в которых проживают около 40 % населения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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