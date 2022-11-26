Политика будет направлена на защиту национальных интересов
Казахстан продолжит вести сбалансированную внешнюю политику – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан продолжит вести сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов, заявил в субботу в ходе церемонии инаугурации президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», - сказал Токаев.

Он заверил, что страна будет прилагать все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. При этом, подчеркнул глава государства, Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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