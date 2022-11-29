Страна будет исходить из прагматичных соображений
Казахстан не собирается снижать тарифы на перевозку российского зерна – Жумангарин
фото с сайта КТЖ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку зерна, о которых просит Российская Федерация, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Никто не собирается снижать (тарифы – В.), пока нет никаких конкретных предложений, перевозки товаров, о каких количествах идет (речь – В.). Вчера мы обсуждали большой круг вопросов: у нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть узкие места в инфраструктуре. Мы собираемся строить еще один переход и дорогу Бахты – Аягоз. Мы предлжили им участвовать, потому что, прежде всего, это выгодно Российской Федерации. Это северный поток грузов и так далее», - сказал Жумангарин.

Он уточнил, что накануне, в ходе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, обсуждались вопросы по барьерам, которые возникают при транспортировке грузов. А вопросов, связанных со снижением тарифов, не возникало.

«Мы разговаривали тет-а-тет, в принципе, об этих вещах. Я сказал, что прежде всего мы будем исходить из прагматических соображений. Необходимо быть прагматичным и думать о долгосрочных интересах страны», - заключил вице-премьер.

Напомним, ранее «Российские железные дороги» попросили казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна. Они отмечали, что по нормам Евразийского экономического союза транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются «в соответствии с тарифной политикой СНГ», где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге. А вице-президент зернового союза России Александр Корбут высказывал мнение, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает «конкурентное преимущество», позволяющее перепродавать российское зерно.

В свою очередь в компании «Қазақстан темір жолы» отмечали, что тарифы на территории на перевозку зерна в Казахстане за последние четыре года не менялись. Но никакой конкретной позиции КТЖ по этому вопросу озвучено не было.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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