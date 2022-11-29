Ведомство пытается оказать помощь компании
Министр торговли не видит связи между приостановкой работы McDonald’s и арестом владельца франшизы
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Закрытие в Казахстане сети ресторанов быстрого питания McDonald’s не связано с арестом владельца франшизы Кайратом Боранбаевым, считает заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Как сообщил он журналистам во вторник в кулуарах правительства, возникли проблемы с поставками продукции, и ведомство оказывает необходимую помощь компании в решении вопроса.

«Я думаю, такого существенного (влияния на закрытие арест Боранбаева не оказывает – В.). Он же акционер. Существенного влияния это не оказывает», - высказался Жумангарин.

Вице-премьер объяснил, что большая часть продукции McDonald’s, а это порядка тысячи наименований, импортировалась.

«Естественно, кое-что у нас выпускалось, булочки “Байсерке-Агро” выпускал. Поэтому сейчас идет процесс перестройки. Мы сказали руководству (компании – В.), какая помощь требуется от министерства торговли, я дал (поручение – В.) комитету по техническому регулированию посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, чтобы побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», - заверил Жумангарин.

Напомним, McDonald’s приостановил свою работу в Казахстане с 18 ноября. В компании заявили, что это связано с ограничениями местных поставок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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