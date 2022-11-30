Новая волна похолодания придет в Казахстан в начале декабря

«Со смещением очередного антициклона на большей части Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем на западе, северо-западе и севере ожидается погода без осадков. В центре, на юге и юго-востоке страны выход Южного циклона сохранит свое влияние, а также принесет с собой осадки, преимущественно в виде снега: 1 декабря в горных районах юга и юго-востока, 2 декабря, с прохождением атмосферных фронтов, на востоке ожидается сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – туман, гололед; на востоке и в центре – метель», - сообщает «Казгидромет».

Понижение температуры воздуха прогнозируется ночью на западе от -2-16°С до -5-18°С, на северо-западе от -7-27°С до -14-30°С, в северных регионах от -15-28°С до -22-32°С, в центре страны от -5-20°С до -13-30°С, на востоке республики от -15-35°С до -22-37°С, на юге от -3-12°С до -8-17°С, на юго-востоке от -1-22°С до -8-28°С.