В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз
В Казахстане выявлен мутировавший штамм коронавируса «Цербер»
фото пресс-службы акимата Алматы

В Казахстане выявлен подвид штамма «Омикрон», который носит название «Цербер» и является высоко заразным. Однако, по данным правительства, секвенирование показало только 0,5% случаев, в остальных случаях преобладают другие варианты штамма «Омикрон».

Как сообщается на сайте правительства, накануне под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

В ходе совещания отмечено, что в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз (с 453 до 725 случаев в неделю). Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова уточнила, что число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью. Однако во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространения вируса среди населения. В разрезе регионов за последний месяц в трех регионах страны — Алматы, Астане и Карагандинской области — отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. В Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской областях и городе Шымкент с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

«По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 (Цербер) в 0,5%, в 99,5%-другие варианты штамма Омикрон», - сообщили в правительстве.

По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астана и Шымкент поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

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