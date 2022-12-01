Заем пойдет на финансирование дефицита бюджета Казахстана
Казахстан ратифицировал соглашение с Международным банком реконструкции и развития о займе более 340 млн евро
фото Жанары Каримовой

Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», сообщает сайт Акорды.

Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета.

Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро было подписано 24 августа. Заем предоставляется Казахстану на 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе.

В конце октября глава Минфина сообщал, что в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или около 3 трлн тенге. С учетом необходимости обслуживания и погашения прежних долгов, необходимо привлечь с рынка около 4 трлн тенге. При этом около 75% необходимых средств уже привлечено с внутреннего рынка. Но внутренний рынок Казахстана «неглубокий», кроме того, эти займы – всего на 2-3 года, отмечал Жамаубаев, то есть уже через этот период правительству придется погашать большой объем долга. Поэтому необходимо диверсифицировать задолженность. А заем МБРР, по словам министра, является достаточно долгосрочным, и даже при определенных валютных рисках – достаточно привлекателен. Ставка по данному займу не превышает 2,5%, тогда как на международных рынках ставки растут и составляют по аналогичным по срокам займам 4-5% годовых, добавил он.

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