​В Экибастузе не могут подключить дома к теплу из-за продолжающихся аварий – Скляр

17 жилых домов в Экибастузе продолжают оставаться без тепла, еще 41 дом власти обещают подключить к отоплению сегодня, заявил во время брифинга первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он также сообщил, что причиной многочисленных порывов в разных районах города стали ошибочные действия персонала станции.

«Сегодня в 10 часов утра завершено устранение последнего крупного дефекта на тепломагистрали в микрорайоне 5 «А». Однако из-за разбалансировки системы теплоснабжения и неконтролируемого сброса воды с системы отопления домовладений города, ТЭЦ не имеет возможности подключения этих домов в микрорайоне 5 «А» сегодня. Уже идет работа по поэтапной подаче тепла в дома микрорайона 5 «В» и 6-го микрорайона. Это 41 многоэтажный дом. Завтра в течение дня намечена подача тепла в 17 домов микрорайона 5 «А», − сообщил Скляр.

Он также рассказал, что по предварительным итогам расследования государственного энергонадзора, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастузе являются ошибочные действия персонала станции, которые привели к одномоментному резкому повышению давления в сети, что привело к множеству порывов.

«27 ноября было сразу 43 порыва и 28 ноября было еще 30. Правоохранительные органы продолжают расследование», − уточнил вице-премьер.

Он подчеркнул, что авария была не на самой ТЭЦ, а на сетях. По его словам, многочисленные порывы и большая потеря воды из системы «повлекла автоматическое отключение котлов на ТЭЦ».