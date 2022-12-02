После аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остаются 9 домов

В Петропавловске специалисты ТОО «Кызылжар су» всю ночь устраняли последствия аварии на водопроводе по улице Жумабаева. Ремонтные работы продолжаются, без воды сейчас остаются 9 многоэтажных домов, сообщает Казинформ.

Заместитель главного инженера водоснабжающей организации Ербол Набиев сообщил, что воду в детскую областную больницу подали вчера в течение 1,5 часов после отключения. Шесть из 15 многоэтажек переподключили. В оставшиеся девять домов воду подадут в течение суток. Для них временно организован водовоз.

«Точную причину аварии пока сложно установить. Лопнул стык. Ремонт этой трубы диаметром 800 мм завершили в прошлом году, меняли участок водовода протяженностью 308 метров. Сметная стоимость около 100 млн тенге. Гарантийный срок два года. Подрядчик «Ремстройсервис», город Астана», − проинформировал Набиев.

В четверг в Петропавловске произошла вторая крупная авария на водопроводе по улице М. Жумабаева. Проблемы с водой наблюдались практически по всему городу.

Ночью температура в Петропавловске опускалась до 19-20 градусов мороза. В 10:00 часов утра в пятницу она держится на уровне 18 градусов.