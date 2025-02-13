В Петропавловске начали строить обводной канал для предотвращения подтоплений

В Петропавловске началось строительство обводного канала, чтобы решить проблему недостаточной проходимости воды через гидроузел, сообщает пресс-служба правительства. Новый обводной канал позволит заранее сбрасывать часть воды, используя старицы в поселке Заречный.

По информации пресс-службы, премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход реконструкции и ознакомился с новым технологическим оснащением насосной станции 1-го подъема, аварийно отключившейся в период прошлогодних паводков. Насосная станция, построенная в 70-е годы, на протяжении 50 лет не ремонтировалась. Сейчас здесь установлены два насоса, которые могут работать как в сухой, так и в подводной среде.

«Мы построили ограждающую дамбу. Это установка высотой 4,5 метра, что выше на 1,5 метра обвалования, которое было раньше. Также у нас станция обеспечивается энергоснабжением с четырех фидеров. Во время паводка 2024 года они были срезаны льдом. На данный момент они все восстановлены», - отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев.

Кроме того, за счет местного бюджета станцию обеспечили еще двумя источниками электроснабжения, а в случае аварийных ситуации будет установлен большой дизель-генератор.

По словам акима города Серика Мухамедиева для предотвращения подтоплений с прошлого года проводится ряд мероприятий. В настоящее время разработано ТЭО по реконструкции объездной дороги Петропавловска со строительством путеводителя через р. Ишим. Эта дорога в паводковый период служит защитной дамбой, но в 2024 году из-за подъема уровня воды произошел перелив, что привело к подтоплению района Подгора. Для предотвращения подобных ситуаций запланирована реконструкция дороги с увеличением высоты насыпи, установкой защитных сооружений и строительством моста через Ишим. Проект стоимостью 71 млрд тенге на первом этапе профинансируют из республиканского бюджета, выделив 18 млрд тенге.

«Основное внимание уделено защите района Подгора, где проводится реконструкция дамбы по улице Ущева. Также была укреплена объездная дорога, которая выполняет функции дамбы: земляной вал был поднят на 4,1 метра. Дополнительные работы проведены в микрорайоне Кожевенный, а также в микрорайоне Заречный, где было создано обвалование длиной 970 метров с абсолютной высотой 101,2 метра», - рассказал также Мухамедиев.

Кроме того, будет построен обводной канал, который позволит заранее сбрасывать часть воды.

По данным директора Северо-Казахстанского филиала «Казводхоза» Шугаипа Ибатуллина, Петропавловский и Сергеевский гидроузлы находятся в удовлетворительном состоянии, работают в штатном режиме и «к безаварийному приему паводковых вод готовы».

Всего, по его словам, на реализацию противопаводковых мероприятий в 2025 году предусмотрено более 20 млн тенге.