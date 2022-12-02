Несколько дворов в Петропавловске подтоплены из-за прорыва водопровода

Власти проверяют виновность подрядчика в произошедшей аварии
В Петропавловске из-за прорыва водопровода подтопило несколько дворов. Их территория покрылась льдом. Вода добралась и до погребов в частных домах, сообщает 24.kz.
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