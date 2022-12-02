Несколько дворов в Петропавловске подтоплены из-за прорыва водопровода

В Петропавловске из-за прорыва водопровода подтопило несколько дворов. Их территория покрылась льдом. Вода добралась и до погребов в частных домах, сообщает 24.kz.

«Я вышла как раз только посмотреть, вызвала горводоканал. А сюда я не могу зайти, я в ботах была, это было страшно. Оно, вот знаете, как потоп. Это страшно, у нас весь огород, всё залито. Это безалаберность», − рассказывает жительница Петропавловска Шарифа Ананьева.

Ербол Набиев, заместитель главного инженера водоснабжающего предприятия объяснил, что аварию в городе вызвал лопнувший стык трубы. Ее ремонт был окончен в прошлом году, был заменён участок водовода, протяжённостью 308 метров, диаметром 800.

Коммунальные службы Петопаловска пытаются устранить аварию уже больше суток. Водоснабжение восстановлено еще не во всех домах города. Власти города проверяют виновность подрядчика в этом инциденте.

«В случае, если выяснится, что работы были проведены некачественно, подрядчик будет возмещать материальный ущерб жителям, также со стороны акимата в адрес данной подрядной организации будут проведены претензионные работы, при необходимости будет подано в суд», − отметила Асем Айтулова, пресс-секретарь городского отдела ЖКХ.