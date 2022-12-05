В Иране упразднили полицию нравов

Как заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери, «полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой» и упразднена. Ранее он сообщал, что «парламент и судебные органы работают над вопросом» об изменении закона, обязывающего женщин покрывать голову. Пресс-секретарь совета директоров Исламской консультативной ассамблеи Незамуддин Мусави заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на закрытом заседании парламента и правительства, было отмечено, что большинство протестов связано c экономическими проблемами, и что «лучший способ достичь стабильности – обратить внимание на реальные требования народа».

Однако, как считают активисты, это может быть тактикой властей по прекращению массовых протестов, которые начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и позже скончавшейся от побоев, но власти это отрицают и заявляют, что ее смерть наступила от сердечного приступа, а протесты называют беспорядками, подогреваемыми внешними врагами. По данным правозащитников, в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли не менее 450 человек, в том числе 60 детей, более 18 тыс. человек были арестованы.

Служба Би-би-си на Персидском языке опубликовала взломанную переписку, в которой неоднократно упоминалось, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи делал выговоры различным структурам за недостаточный контроль за строгим соблюдением правил ношения хиджаба. В этой связи надежды на смягчение строгих исламских правил в Иране могут быть совершенно беспочвенными.

Полиция нравов, или «назидательный патруль», появилась в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде для обязательного к хиджаба (он стал обязательным через четыре года после революции 1979 года, в результате которой была создана Исламская Республика Иран). Поначалу сотрудники полиции нравов лишь выносили предупреждения, но затем их полномочия были расширены: они получили право арестовывать провинившихся.