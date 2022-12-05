Преимуществом при трудоустройстве станет наличие сертификата оценки знаний и квалификации – Минтруда

Наличие дипломов у казахстанцев не является подтверждением их уровня квалификации, поэтому в стране законодательно введут сертификаты оценки знаний, трудовых навыков и квалификаций. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации, поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требования о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи», - отметила Дуйсенова.

Поэтому, сообщила она, в Казахстане разработан законопроект «О профессиональных квалификациях», который должен связать систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций. То есть, объяснила министр, образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профессиональными стандартами.

«Будет внедрена система сертификации и оценки навыков и компетенций. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний и трудовых навыков и квалификаций, которые необходимы на практике. Сертификаты будут предоставляться не только тем, кто имеет формальное, но и неформальное и информальное образование. Таким образом, если сегодня преимуществом для трудоустройства было наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника», - заявила Дуйсенова.

Для стимулирования работодателей на обучение своих работников Минтруда предлагает при определении казахстанского содержания включить не только число казахстанских работников, но и долю сертифицированных работников.