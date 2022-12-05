Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики в сторону ухудшения

«В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как пояснил регулятор, «такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне».

«Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров», считают в Нацбанке.

Напомним, что в сентябре главный банк страны прогнозировал к концу 2022 года инфляцию в диапазоне 16-18%, что выше предыдущих оценок, в 2023 году – 7,5-9,5%, а «при отсутствии новых внешних и внутренних шоков» в 2024 году – 5,5-7,5%.

Между тем рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%. Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшемНацбанк прогнозирует стабилизацию роста ВВП около потенциала.

«Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств. Фискальная политика в следующем году все еще будет в стимулирующей зоне, но в результате действия бюджетного правила в среднесрочном периоде импульс будет ослабевать. Это будет поддерживать государственное потребление и внутренний спрос. Дальнейший рост экономики будет сдерживаться ростом импорта», - считают в Нацбанке.

Здесь отметили, что риски прогноза по инфляции связаны с неопределенностью относительно последствий геополитической напряженности и ее дальнейшего развития, протяженностью периода структурной перестройки торговли, высокими и нестабильными инфляционными ожиданиями, сохранением высокой продовольственной инфляции.

В сентябре говорилось, что по итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК динамика ВВП замедлится до 2,5-3,5%, в 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 4-5%, в 2024 году рост ВВП будет находиться на тех же уровнях.