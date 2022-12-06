Всего 619 метров теплосетей отремонтировали в Экибастузе в 2021 году – Жумангарин

Из 420 километров теплосетей в Экибастузе в 2021 году за счет тарифа смогли отремонтировать только 619 метров, или 0,01%, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Я думаю, все это (аварии – В.) связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности. Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица. Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%. Естественно, подобная тарифная политика будет приводить к таким последствиям рано или поздно», - высказал мнение Жумангарин.

Он подчеркнул, что содержание ТЭЦ – дорогостоящее и легче поддерживать подобные объекты в работоспособном состоянии, чем модернизировать либо строить заново. Вице-премьер напомнил, что на вопрос аварий на сетях уже обратил президент страны и поручил выработать новые подходы к тарифной политике. Эту работу правительство уже завершает.

«Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Именно по такой схеме. И эта идеология в комитете по регулированию естественных монополий», - добавил Жумангарин.

То есть, объяснил он, речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, а в том, что эти тарифы нужно «не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств в инфраструктуру».