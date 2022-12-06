Акиматы восьми регионов до сих пор не заключили контракты на закуп сахара

Чтобы в Казахстане не возник дефицит сахара, необходимо обеспечить заводы сырьем. Для этого акиматы регионов заранее должны заключить контракты и перечислить деньги заводам на поставку сахара, однако восемь областей этого еще не сделали, заявил во вторник в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Каждую субботу проводим совещания, акиматы буквально считаем: заключили договоры с заводами? Заключили. Деньги перечислили? Еще не перечислили. Восемь регионов еще не заключили (контракты – В.) и не перечислили (деньги – В.) Там маслхаты еще решения не приняли», - сказал Жумангарин, не уточнив, какие именно регионы.

При этом, отметил он, до конца года все акиматы должны заключить контракты и перечислить необходимые средства, после чего правительство будет поддерживать заводы и фиксировать цены на сахар.

Он также добавил, чтобы в Казахстане не повторилась ситуация, когда возник ажиотаж на сахар, необходимо обеспечить заводы тростником, так как за счет свеклы сделать это пока невозможно.