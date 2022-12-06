Повышены ставки по всем депозитам в тенге на декабрь и январь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Нацбанком пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года в сторону повышения.

Ставки по всем несрочным депозитам составляют 16,3%.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения – 17,3%, с пополнением – 16,8%; на 12 месяцев – 14,8% и 14,5% для депозитов без пополнения и с пополнением соответственно; на 24 месяца – 10,7% и 10,5% соответственно.

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставка – 18,3% для депозитов без пополнения, 17,8% для депозитов с пополнением. На 12 месяцев 16,9% и 15,7% соответственно, на 24 месяца – 14,3% и 13,5%.

Новые размеры предельных ставок вводятся в действие с сегодняшнего дня.

При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.