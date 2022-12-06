На базе международного аэропорта Актобе создадут логистический хаб

В Астане в ходе VII международного инвестиционного форума Investment Aktobe-2022 аким Актюбинской области Ералы Тугжанов подписал меморандумы, в рамках которых в регионе будут построены завод по производству железнодорожных колес и рельсосварочное предприятие. Также председателем правления АО «Международный аэропорт им. А.Молдагуловой» Дастаном Малиевым и председателем правления S Sistem Lojistik Хусейном Барлином подписан меморандум о создании логистического хаба.

Как сообщает пресс-служба акимата области, ТОО «Актобестил» в начале 2023 года планирует приступить к строительству завода по производству железнодорожных колес. Сумма инвестиций составит $278,6 млн. Запуск производства, на котором будут работать 582 человека, запланирован на апрель 2025 года.

«На предприятии мощностью 330 тысяч колес в год будет производиться продукция, предназначенная как для грузовых, так и для пассажирских вагонов. В перспективе рассматривается возможность выпуска колес, соответствующих европейским и международным стандартам», - отмечается в сообщении.

Также в ходе форума была достигнута договоренность с ТОО «ПЗТМ LTD», в рамках которой в Актобе будет начато строительство рельсосварочного предприятия. Компания планирует инвестировать в проект, реализуемый совместно с АО НК «КТЖ», 16 млрд тенге. Проект позволит оптимизировать затраты компании на перевозку рельсовых плетей. Ожидается, что на предприятии, мощностью 70 тысяч тонн продукции в год, доля казахстанского содержания будет доведена до 100%. Проект будет завершен уже в 2024 году.

Кроме того, в Актобе будет построен завод по производству медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Трехсторонний меморандум был подписан между акимом Актюбинской области, директором ТОО «СП «Nephrox» Рахатом Байзаковым и директором Diaflux GmbH Теодором Моркелем. Инициатор проекта QMP Qazmedpribor намерен инвестировать в производство 8,3 млрд тенге и создать 295 рабочих мест. На предприятии, которое будет запущено в 2026 году, будет производиться более 50 тысяч единиц медицинской техники, более 5 млн литров дезинфицирующих средств, более 3 млн средств индивидуальной защиты, а также 3 млн изделий медицинского назначения в год. Это позволит покрыть потребность крупных диагностических центров Актобе и республики медицинским оборудованием и медицинскими изделиями.

Помимо этого, на базе международного аэропорта Актобе создадут логистический хаб с возможностью интермодульных перевозок. Стоимость инвестиций составит $160 млн. На первом этапе реализации проекта будет вестись строительство и управление грузовым терминалом в аэропорту. Также S Sistem планирует построить грузовой и контейнерный терминалы на территории аэропорта и будет управлять ими в качестве единственного уполномоченного оператора.

«В частности, контейнерный терминал площадью 500 тыс. кв. м будет включать крытый распределительный центр, парковку для ожидания контейнеров, перегрузочный терминал для хранения и обработки товаров и грузов, перевалки и хранения контейнеров с железнодорожным сообщением на земельном участке рядом с аэропортом.

Всего в рамках форума было подписано 8 меморандумов на сумму 2,7 трлн тенге.

