В Актюбинской области запустят жилищную программу для молодежи «Ақтөбе жастары», сообщает пресс-служба акимата региона. Меморандум о взаимодействии по реализации программы подписали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на VII Международном инвестиционном форуме Investment Aktobe – 2022 в Астане.

Как напомнили в акимате, участниками программы могут стать работники социальной сферы, коммунальных и государственных предприятий, преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, представители СМИ, сотрудники ДЧС и представители сельскохозяйственной отрасли. На момент подачи заявления их возраст не должен превышать 35 лет (включительно), не должно быть в собственности недвижимости за последние 5 лет на территории Казахстана, стаж официальной работы в выбранной сфере в Актюбинской области должен быть не менее последних 12 месяцев. Первоначальный взнос – 10%. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы, – до 15 млн тенге. Жилье можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках.

«Совместно с акиматами мы активно запускаем жилищные программы по всему Казахстану. Актюбинская область стала девятым регионом. Для реализации молодежной программы местный акимат выделяет 300 млн тенге и столько же выделяет “Отбасы банк”», - сообщила Ляззат Ибрагимова.

Список потенциальных заемщиков будет сформирован акиматом области. В случае одобрения, им будет выдан заем под 5% годовых.