Смаилов доложил Токаеву о ситуации в Экибастузе

По его словам, принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который руководит по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы близятся к завершению.

«Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону. Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах», - сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников. Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.

Между тем оперативный штаб сообщает, что в Экибастузе по состоянию на 08:00 часов 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома. Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 кг/см2.

«Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшая в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК, усложняют эту работу», - цитирует оперштаб Романа Скляра.

Он добавил, что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована.