Налогообложение для физлиц при операциях с криптовалютой закрепил мажилис

Казахстанские майнеры будут платить корпоративный цифровой налог от своих доходов, а для физических лиц появится налог от прироста стоимости при осуществлении операции с криптовалютой. При этом на территории Казахстана запрещается оборот криптовалюты и деятельность криптобирж, за исключением действующих в экспериментальном правовом режиме в отдельной юрисдикции МФЦА. Такие нормы добавили депутаты мажилиса в проект закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие поправки, которые в среду в ходе пленарного заседания одобрили во втором чтении.

«Лицензирование майнинга предложено проводить по двум категориям лицензий. Первая категория – это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой: центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности. Вторая категория – это цифровые майнеры: владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту», - озвучила дополнительные поправки в законопроект депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Она добавила, что законопроектом, кроме обязательной аккредитации, вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдению правил информационной безопасности.

Кроме того, в части налогообложения депутатами разработаны механизмы администрирования таких налогов, как корпоративный подоходный налог цифрового майнера, который рассчитывается, с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения; корпоративный подоходный налог майнинг-пула с полученной комиссии за оказанные услуги. Вместе с тем вводится налог от прироста стоимости для физических лиц при осуществлении операции с криптовалютой и корпоративный подоходный налог с криптобирж как субъектов предпринимательской деятельности.

«Криптобиржи выводятся из льготного режима налогообложения МФЦА в части КПН», - уточнила Смышляева.

В части правовых механизмов регулирования потребления электроэнергии отраслью депутаты дополнили нормы законопроекта ограниченным перечнем ее источников. Среди них, например, возобновляема энергия, импорт и использование собственных генераций.

«Введен порядок реализации квоты в случае наличия профицита как энергосистемы в целом, так и в разрезе территорий. Теперь приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам», - добавила она.

В части регулирования выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов законопроектом вводится разрешительный порядок осуществления деятельности по выпуску и обороту обеспеченных активов на специализированных платформах. Разработчиками предложен порядок их выпуска через оформление специального решения и только с подтверждением наличия обеспечения.

«Определены признаки обеспеченного актива. Благодаря такому регуляторному подходу процедуры токенизации и в целом технология блокчейн может быть использована в отраслевых законах и нормативно-правовых актах применительно к отдельным решениям. Например, токенизация и хранение данных или процесс инвестирования», - объяснила Смышляева.

В части предупреждения рисков негативного воздействия на финансовую систему и для

сохранения безопасности казахстанской финансовой системы цифровые активы обеспеченные и необеспеченные законопроектом не признаются на территории страны платежным средством, финансовым активом и финансовым инструментом.

«Обеспеченный актив не может быть обеспечен деньгами и ценными бумагами. Данные ограничения не позволят осуществлять эмиссию цифровых активов на основе национальной валюты», - отметила Смышляева.

Таким образом, на территории Казахстана запрещается оборот криптовалюты и деятельность криптобирж. Они работают в экспериментальном правовом режиме только по лицензии в отдельной юрисдикции МФЦА. Кроме того, на территории страны запрещена реклама криптовалютных операций, а для обеспеченных активов введен особый порядок ее регулирования по аналогии с ценными бумагами.