АФМ смогло вернуть похищенные активы вкладчиков в криптовалюте

Агентство по финансовому мониторингу заявило, что смогло вернуть из-зарубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев.

«В мировой практике схожих результатов добились единичные страны», - отметили в агентстве.

В АФМ рассказали, что ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте и смогла вовлечь почти 2,5 тыс. вкладчиков.

«Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - отмечается в сообщении.

«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», - рассказали в агентстве.

Похищенные средства переведены на спецсчет АФМ и «будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам».

«АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», - пообещали в ведомстве.