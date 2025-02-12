В Астане задержан подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой LiveGood

В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LiveGood, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По данным следствия, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

«Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков», - пояснили в АФМ.

Более 6 тыс. граждан приобрели подписку за $50 с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до $2 тыс. в месяц, в зависимости от уровня.

«На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно $28 тыс.», - сообщили в агентстве по финмониторингу.

7 февраля подозреваемый был задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля суд санкционировал ему содержания под стражей сроком на 2 месяца. Кроме того, с санкции суда арестовано недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные деньги – 19 млн тенге и $4 тыс.

Досудебное расследование продолжается.