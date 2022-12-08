Военные Нигерии проводили секретную программу массовых абортов в войне против Боко Харам – Reuters

Военные Нигерии с 2013 года проводили секретную программу массовых абортов в войне против Боко Харам. Правительство считает, что исламистские повстанцы должны быть ликвидированы еще до рождения. Как свидетельствует расследование агентства Reuters , с 2013 года прервана беременность как минимум у 10 тыс. женщин и девочек, многие из них были похищены и изнасилованы исламистскими боевиками. По словам свидетелей, тех, кто сопротивлялся, избивали, держали под дулом пистолета или накачивали наркотиками.

Несколько женщин рассказали агентству, что после того, как их освободили из плена исламистских повстанцев, их перевели в военный лагерь, многих в Майдугури – крупнейший город на северо-востоке Нигерии и командный центр правительственной войны с исламистскими экстремистами. Спустя какое-то время им делали инъекции и давали какие-то таблетки, после которых начиналась жгучая боль в животе, женщины истекали кровью. По словам свидетелей, в результате подпольных абортов скончались несколько женщин. Причем у всех были разные сроки беременности – от нескольких недель до 7-8 месяцев. Женщинам запретили говорить об этом кому-либо под угрозой избиения и даже смерти. Аборты в основном проводились без согласия, а зачастую и без ведома женщин и девочек, некоторым из которых было всего 12 лет. Это расследование основано на интервью с 33 женщинами и девочками, которые говорят, что делали аборты, находясь под стражей нигерийской армии. Только одна из них сказала, что дала согласие.

Кампания абортов основывалась на обмане и применении физической силы в отношении женщин, которых держали под стражей в течение нескольких дней или недель. Женщин, которые часто были истощены из-за плена, уверяли, что таблетки и инъекции были предназначены для восстановления их здоровья и борьбы с такими болезнями, как малярия. В некоторых случаях сопротивлявшихся женщин избивали, держали под дулом пистолета или накачивали наркотиками, чтобы они подчинились, кого-то связывали, чтобы ввести лекарство для аборта. На военных объектах и ​​в полевых условиях некоторые аборты оказались фатальными. Хотя агентство Reuters не смогло определить полный масштаб смертей за почти 10 лет действия программы, четыре солдата и два офицера службы безопасности заявили, что были свидетелями смерти женщин в результате абортов.

Агентство Reuters не смогло установить, кто создал программу абортов, а также определить, кто из военных или правительства руководил ею. Но отмечает, что центральное место в программе занимает мнение, широко распространенное среди военных и некоторых гражданских лиц, что дети повстанцев по крови однажды поднимут оружие против нигерийского правительства и общества. Четверо солдат и один охранник признались, что начальство сказало им, что программа необходима для уничтожения повстанцев до того, как они родятся. Четверо медицинских работников, опрошенных агентством Reuters, также сказали, что программа была направлена ​​на благо женщин и любых детей, которых они могут родить, и которые столкнутся с клеймом связи с бунтующим отцом. Военные власти же отрицают существование этой программы, назвав расследование агентства «выдуманной серией историй».

Военная программа абортов проводились по крайней мере до ноября прошлого года. Источники сообщили Reuters, что все было тщательно спланировано: беременных регулярно перевозят в грузовиках под вооруженной охраной, в казармы или больницы. Процедуры проводились как минимум на пяти военных объектах и ​​в пяти гражданских больницах в регионе. Многие из них произошли в Майдугури. В целом, по данным агентства, программа абортов проводилась в северо-восточных штатах Йобе, Борно и Адамава, где нигерийские военные сражались с исламистскими повстанцами.

Аборт широко осуждается в консервативной в культурном отношении Нигерии, как на юге, где преобладают христиане, так и на севере, где преобладают мусульмане. Это незаконно, кроме как для спасения жизни матери. За незаконный аборт грозит тюремное заключение сроком до 14 лет с возможным штрафом. За смерть женщины при аборте без ее согласия грозит пожизненное заключение на севере страны.