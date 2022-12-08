219 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 219 новых случаев коронавирусной инфекции и 18 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 398 061 случай коронавирусной инфекции и 90 427 случаев пневмонии.

На 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 556 человек (1 348 КВИ+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 322 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентa.