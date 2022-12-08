Выход женщин на пенсию в возрасте 61 года закрепил парламент

Также принята норма по выплате пособий по ходу за ребенком до 1,5 лет
Тамара Вааль, Астана, Власть
Парламент Казахстана принял поправки в законодательство, закрепляющие право женщин выходить на пенсию в 61 год. Эта норма будет действовать до 2028 года. Кроме того, законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», который в четверг сенат принял в двух чтениях, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии – до 120% от величины прожиточного минимума.
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