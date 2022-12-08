Также принята норма по выплате пособий по ходу за ребенком до 1,5 лет
Выход женщин на пенсию в возрасте 61 года закрепил парламент
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Парламент Казахстана принял поправки в законодательство, закрепляющие право женщин выходить на пенсию в 61 год. Эта норма будет действовать до 2028 года. Кроме того, законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», который в четверг сенат принял в двух чтениях, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии – до 120% от величины прожиточного минимума.

«В реализацию послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года в рамках законопроекта по социальному блоку внесены следующие поправки: увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%, размера максимальной базовой пенсии – до 120%, установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года, увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного», - сказал депутатам министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Основные же нормы законопроекта закрепляют такие понятия, как индекс развития молодежи, временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET), специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды. В документ внесены поправки, увеличивающие возраст молодежи с 29 до 35 лет и дающие право местным исполнительным органам разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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