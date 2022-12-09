Бюджет Алматы на 2023 год составит более 1,25 трлн тенге

Бюджет Алматы на следующий год составит 1 трлн 258,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба акимата. 553,3 млрд тенге, а это около 44% бюджета, направят на социальную сферу. Также, по данным пресс-службы, 776,6 млрд тенге пойдет на оплату труда учителей, медработников, закуп вакцин, социальную поддержку населения, 230, млрд тенге – на финансирование инфраструктурных проектов, 207,2 млрд тенге – на бюджетные изъятия, 21,4 млрд тенге – на обязательства в рамках ГЧП и погашение госдолга, 22,5 млрд тенге – на пополнение резерва акима города.

«На 2023 год проект городского бюджета в сумме 1 трлн 258,2 млрд тенге сформирован за счет прогнозируемых собственных доходов – 1 трлн 138,4 млрд тенге и целевых трансфертов из республиканского бюджета – 119,8 млрд тенге. Нужно отметить, что в базу местного бюджета дополнительно переданы расходы на 160,4 млрд тенге. Данные расходы теперь будут финансироваться с местного бюджета, без дополнительного финансирования из республиканского бюджета. Данные средства будут направлены на оплату и надбавки педагогам, врачам, соцработникам и др.», - рассказал депутатам маслихата аким города Ерболат Досаев.

Как следует из его доклада, на обеспечение питьевой водой населения в 2023 году предусмотрено 19,4 млрд тенге, на строительство водопроводно-канализационных сетей в Нижней Пятилетке, в микрорайоне Жас Канат, Кенсай, Каменское плато – 4,4 млрд тенге, еще 3,2 млрд тенге – на строительство инженерных сетей в микрорайонах Шанырак-1, 2, Ожет, улицы Казыбаева – Рыскулова – Татибекова – Райымбека и др. В следующем году начнется реконструкция тепловых сетей в Алмалинском и Жетысуском районах, на эти цели предусмотрено 1,6 млрд тенге. Будет завершена реконструкция сетей в мкр. Кулагер и по ул. Казыбек би между улицами Абдулинных и Уалиханова на 1,5 млрд. тенге. В Бостандыкском, Наурызбайском районах на завершение реконструкции двух котельных «Южная районная котельная» и «Премьера» предусмотрено более 530 млн тенге.

Досаев снова заявил, что в 2023 году будет закуплено 300 автобусов на газе. В этом году в ноябре маслихат поддержал выделение 14,2 млрд тенге на закуп 200 автобусов. Также продолжится обновление троллейбусного парка, на закуп 100 троллейбусов акимат планирует потратить 6,4 млрд тенге. На субсидирование городских маршрутов предусмотрено в 2023 году 55,9 млрд тенге.

«В следующем году продолжится строительство линии метро в западном направлении, стоимость которого составит 12,1 млрд тенге. Это обеспечит дополнительным транспортным сообщением более 50 тысяч жителей западной части города в 2024 году», - добавил Досаев.

На расширение улицы Толе би предусмотрено 11,7 млрд тенге, на строительство двух транспортных развязок – 6,2 млрд тенге, на средний ремонт 200 км дорог с обустройством 30 км тротуаров и 80 остановочных площадок предусмотрено 20,8 млрд тенге.

«Надо отметить, что в нашем мегаполисе недостаточно развита транспортная инфраструктура в соответствии с передовыми стандартами. Город растет и нужно постоянно улучшать формирование его транспортного каркаса. В проекте бюджета предусмотрено 370 млн тенге на разработку мастер-плана развития транспортного каркаса города Алматы до 2040 года, с учётом связности между районами города, а также развития Алматинской агломерации», - сообщил аким.

По информации Досаева, около 44% бюджета Алматы (553,3 млрд тенге) приходится на социальные расходы, значительная доля которых составляет 75%, или 416,5 млрд тенге – на образование.

«Одним из важнейших приоритетов является обеспечение безопасности наших детей. К началу следующего учебного года во всех государственных школах будет внедрена комплексная система безопасности, оснащенная «тревожными кнопками», пропускной системой, системой пожарной безопасности, камерами видеонаблюдения, которые будут интегрированы с центрами оперативного управления Департамента полиции и ситуационном центром Алматы. Данный проект мы планируем профинансировать в рамках трехлетней сервисной модели с общим объемом затрат на сумму 4,9 млрд. тенге. В проекте бюджета на 2023 год на эти цели заложено 1,6 млрд тенге», - сообщил глава города.

Кроме этого, в рамках пилотного проекта «Школьный автобус» поставка 100 новых школьных автобусов ожидается в I квартале 2023 году, они будут оснащены современной системой безопасности. На услуги подвоза предусмотрено 1,4 млрд тенге. Еще 20,4 млрд тенге будет направлено на обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. А на программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций будет выделено 16,2 млрд тенге.

На повышение доступности и качества медицинских услуг будет направлено 34,2 млрд тенге. Из них 1,6 млрд тенге предусмотрено на проектирование многопрофильной больницы на 500 коек с родильным отделением в Алатауском районе и начало строительства многопрофильной больницы на 200 коек в Медеуском районе по механизму ГЧП. Еще 437,3 млн – на проектирование шести новых поликлиник и три семейно-врачебные амбулатории, 3,2 млрд тенге – на начало строительства четырех семейных поликлиник.

2 млрд тенге акимат планирует потратить на реконструкцию объектов культуры, 70% из которых находятся в ветхом состоянии, 1,4 млрд тенге – на создание восьми центров, которые должны интегрировать молодежные услуги (консультирование по вопросам трудоустройства, предпринимательства, психолого-правовая помощь и др.) в одном месте и стать местом социализации и вовлечения молодежи в жизнь общества. 1,8 млрд акимат планирует потратить на проведение 35 крупных международных спортивных мероприятий, а 790 млн тенге – на развитие уличной спортивной инфраструктуры. 800 млн тенге предусмотрено на трудоустройство и краткосрочное обучение молодежи по востребованным специальностям.

«Одним из приоритетов развития города Алматы остаётся улучшение экологической ситуации в ближайшие годы. Важным вызовом является озеленение города. В ходе встречи с общественностью города Алматы 16 ноября глава государства поручил произвести посадку 2,5 млн деревьев к 2030 году. В 2023 году планируется посадка 320 тыс. деревьев, а также создание и реконструкция 8 парковых зон. На эти цели в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 6,8 млрд тенге», - сказал Досаев.

Также на следующий год предусмотрено 340 млн тенге на завершение разработки ПСД по 13 проектам, в том числе – Роща Баума, Парк Первого Президента, озера Сайран, рек Улкен Алматы и Кіші Алматы, Большой Алматинский канал им. Кунаева Д.А, нового парка в Алатауском районе – «Сосновый бор», а также реконструкция территории Атакента.

4 млрд в проекте бюджета на 2023 год заложено на устранение риска затопления 46 объектов, а также реконструкцию и достройку 305,4 км арыков и ливневой канализации. 1 млрд тенге акимат намерен потратить на определение источников загрязнения атмосферного воздуха, внедрение системы автоматического мониторинга, добавление в систему экологического мониторинга 500 дополнительных датчиков.

956 млн тенге предусмотрено на запуск первого этапа проекта «цифрового двойника» Алматы, еще 3,3 млрд тенге потратят на дополнительную установку 575 камер «Сергек», на установку 6 тыс. камер видеонаблюдения для безопасности города – 1,2 млрд тенге, еще 1,1 млрд тенге – на открытие сервисных пунктов полиции в других районах города.

На установку 17 сейсмостанций предусмотрено 597 млн тенге.