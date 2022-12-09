В следующем году начнется поэтапная реконструкция алматинского зоопарка

Укрепление статуса Алматы как культурной столицы – это главная задача, заявил аким города Ерболат Досаев, представляя депутатам маслихата проект бюджета города. В этой связи упор будет сделан в следующем году на модернизации культурных объектов.

«Наша главная задача – укрепить статус Алматы как культурной столицы, максимально вовлекая жителей в культурную жизнь города. Для этого в рамках программы развития города Алматы до 2025 года в следующем году мы сосредоточимся на модернизации существующих объектов культуры и строительстве новых объектов культуры, а также проведении культурно-массовых мероприятий. Например, в 2023 году особое внимание будет уделяться инфраструктуре объектов культуры, сегодня 70% из них ветхие», - сказал Досаев.

Так, по его словам, планируется начать поэтапную реконструкцию алматинского зоопарка в соответствии с международными стандартами, с целью превращения его в центр притяжения горожан и туристов. Также начнется капремонт Театра традиционного искусства «Алатау», модернизация Театра кукол, городского архива и цифровизация библиотек.

«Кроме того, мы в этом году подготовили ПСД на модернизацию здания Казахского государственного цирка, строительство нового здания Дома культуры для Казахского общества слепых и Казахского общества глухих. Средства на эти цели будут выделены дополнительно», - добавил Досаев.