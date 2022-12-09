Казахстанским банкам разрешили операции по платежным картам системы «МИР»

Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам системы «МИР», сообщила пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«8 декабря регуляторами было получено письмо от управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы “МИР” частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», - говорится в сообщении.

При этом, в письме отмечается, что операции останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

Однако в агентстве отметили, что решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.