При этом операции будут под пристальным контролем
Казахстанским банкам разрешили операции по платежным картам системы «МИР»
фото ТАСС

Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам системы «МИР», сообщила пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«8 декабря регуляторами было получено письмо от управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы “МИР” частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», - говорится в сообщении.

При этом, в письме отмечается, что операции останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

Однако в агентстве отметили, что решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

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