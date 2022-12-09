В 2022 году ЕАБР профинансировал проекты в Казахстане на $1,2 млрд

В 2022 году Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансировал проекты Казахстана на $1,2 млрд. Объем финансирования увеличился в рекордные 3 раза. В будущем году в казахстанские проекты вложат еще $1,1 млрд, сообщил на пресс-конференции по итогам года заместитель председателя правления банка Руслан Даленов.

«По Казахстану (а также по всем странам присутствия ЕАБР – В.) разработана страновая стратегия на пять лет. За пять лет ЕАБР планирует инвестировать в казахстанские проекты $3,8 млрд. Завершается первый год пятилетки и за это время ЕАБР инвестировал в экономику Казахстана $1,2 млрд, что составляет почти треть пятилетнего плана. Это опережающий темп, который позволяет говорить, что планы стратегии по Казахстану могут быть выполнены досрочно – за 3-4 года», − сказал Даленов.

Таким образом, основным драйвером роста портфеля ЕАБР стал Казахстан. Этот тренд сохранится и в 2023 году. В частности, в 2022 году банк профинансировал в Казахстане проекты в секторах промышленности, переработки, продовольствия, развития транспортной инфраструктуры, строительства двух солнечных электростанций в Туркестанской и Жамбылской областях. Он также направил средства в ряд проектов через финансовый сектор, включая гарантирование торговых операций.

В 2023 году ЕАБР намерен инвестировать не менее $1,1 млрд в экономику Казахстана. При этом пул проектов на рассмотрении, по словам Даленова, превышает $2,4 млрд: «Документарная работа по ним уже началась. Это − крупные проекты в транспортной сфере, промышленности. Есть проекты по улучшению окружающей среды, что очень важно для нашего города − это модернизация и перевод на газ ТЭЦ-3 в Алматы, а также строительство станций на газовой установке в Туркестане. В энергетике – это строительство ветряных электростанций в Жамбылской и Костанайской областях, есть проекты в таких важных сферах, как продовольствие, строительство многопрофильных больниц и обеспечение водой».

В целом, по предварительным данным, общий объем годовых инвестиций в проекты стран-участниц − Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан − составляет примерно $2,5 млрд, что почти в два раза выше запланированных.

«Мы сумели реализовать более 30 проектов на территориях стран-акционеров банка. В результате портфель у нас вырос и превысил $5 млрд. И, что характерно, проекты были осуществлены во всех странах-акционерах нашего банка», − добавил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Сейчас, по его данным, на рассмотрении банка находятся проекты на сумму более 4 млрд долларов.

В августе 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что Россия может отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития, продав определенную часть Казахстану. России на тот момент принадлежало 65,97% акций института, а Казахстану − 32,99%. Еще 1% принадлежал Беларуси, а остальной долей владели Таджикистан, Армения и Кыргызстан.

Однако в середине ноября министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял, что Казахстан может приобрести 4,2% акций ЕАБР за 25-30 млрд тенге. Сделка, в случае одобрения, произойдет через «некоторое время» и будет разбита на годы. Ежегодно она будет обходиться бюджету в 7 млрд тенге