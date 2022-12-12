Минэнерго снизило план по добыче нефти на 2022 год до 85 млн тонн

Министерство энергетики снизило план по добыче нефти на 2022 год с 85,7 до 85 млн тонн, а в 2023 году ожидает добычу более 90 млн тонн, сообщил в кулуарах расширенного заседания правительства с участием президента глава ведомства Болат Акчулаков.

«Мы ожидаем, что у нас объем добычи будет ниже (в 2022 году – В.), чем запланировали, в связи с тем, что была авария на Кашагане. Мы пытаемся довести объем добычи хотя бы до 85 млн тонн. По 2023 году ожидания сейчас более 90 млн тонн», - сообщил Акчулаков.

Он отметил, что в этом году на крупных месторождениях прошли плановые остановки, которых в следующем году не планируется. Поэтому добыча и составит более 90 млн тонн. Учитывая эти объемы, экспорт нефти, по словам министра, в 2023 году может составить более 70 млн тонн.