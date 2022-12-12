В 2023 году добыча ожидается на уровне 90 млн тонн
Минэнерго снизило план по добыче нефти на 2022 год до 85 млн тонн
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство энергетики снизило план по добыче нефти на 2022 год с 85,7 до 85 млн тонн, а в 2023 году ожидает добычу более 90 млн тонн, сообщил в кулуарах расширенного заседания правительства с участием президента глава ведомства Болат Акчулаков.

«Мы ожидаем, что у нас объем добычи будет ниже (в 2022 году – В.), чем запланировали, в связи с тем, что была авария на Кашагане. Мы пытаемся довести объем добычи хотя бы до 85 млн тонн. По 2023 году ожидания сейчас более 90 млн тонн», - сообщил Акчулаков.

Он отметил, что в этом году на крупных месторождениях прошли плановые остановки, которых в следующем году не планируется. Поэтому добыча и составит более 90 млн тонн. Учитывая эти объемы, экспорт нефти, по словам министра, в 2023 году может составить более 70 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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