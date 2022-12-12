Работа в этом направлении продолжается
19 иностранных компаний релоцированы в Казахстан – Смаилов
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстан релоцированы 19 иностранных компаний, работа в этом направлении продолжается, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка», - сообщил Смаилов.

Ранее премьер-министр заявлял о намерениях 56 международных компаний релоцировать свой бизнес из России в Казахстан. Он говорил, что полная договоренность об этом достигнута с компаниями Honeywell, InDriver, Fortescue, Marubeni и рядом других.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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