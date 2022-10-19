​Релоцировать бизнес из России в Казахстан готовы 56 международных компаний − Смаилов

Релоцировать бизнес из России в Казахстан готовы 56 международных компаний. Полная договоренность об этом достигнута с компаниями Honeywell, InDriver, Fortescue, Marubeni и рядом других, заявил премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах заседания мажилиса.

«На сегодняшний день 56 компаний из более чем 300 (с которыми ведутся переговоры − В.) изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени и по месту их релокации. На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительные решения и уже, можно сказать, релоцировала свои офисы. Это Honeywell, InDriver, Fortescues, Marubeni и другие», − сообщил он.

По словам премьера, под релокацией подразумевается перенос производств и их региональных офисов. Но в каждом случае форма переноса определяется решением иностранных компаний. Они сами определяют масштабы и объемы производства, переносимые в Казахстан. В некоторых случаях они хотят открыть региональный офис.

«Наша задача максимально привлечь именно их производственные мощности. Для этого у нас есть инструменты, которые действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов, в рамках нашего инвестиционного законодательства – это инвестсоглашение, определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Ну и плюс поддержка со стороны местных исполнительных органов в части инфраструктуры», − пояснил Смаилов

Вместе с тем он уточнил, что речь идет о релокации по всему Казахстану. Предприятия не должны концентрироваться только в Алматы из-за инфраструктурных и пространственных ограничений города. Они должны размещаться вокруг города, создавая налоговую базу для Алматинской области. В то же время государство не мешает компаниям самостоятельно определять, где им удобно и экономически целесообразно разместить свой бизнес. Они всегда понимают, какая сырьевая база им нужна, и каковы их целевые рынки. При этом их фокус может выходить за пределы только одной страны.