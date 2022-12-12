В этом году в Казахстане реализовано только 15% из запланированных инвестпроектов – Токаев

В этом году в Казахстане реализовано только 43 инвестиционных проекта, или 15%, из запланированных 284, констатировал на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что из-за проблем на местах страна теряет инвесторов.

«Далее перейдем к инвестиционной политике. По моему поручению сформирован единый пул инвестиционных проектов. Однако в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов – это всего 15%. За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч несозданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику», - сказал Токаев.

Он отметил, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению иностранных инвесторов: послы встречаются с ними за рубежом, «под ручку» привозят к нам. Однако, по словам президента, проблемы начинаются на стадии реализации, на местах.

«Одним словом, мы просто теряем инвесторов. Поэтому еще раз подчеркну: сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) – это зона ответственности акимов. Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились.

Прошу премьер-министра еще раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение», - поручил Токаев.

Также президент сообщил, что аналогичная ситуация складывается с реализацией проектов в сфере АПК.

«Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 проектов по переработке сельхозпродукции, фактически введен только 31 проект. Планировалось запустить 7 птицефабрик мясного направления, введены 3, по производству рыбной продукции вместо 11 проектов введено лишь 7. Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов», - сказал Токаев.