За этот период на производстве произошло 20 аварий
​Более 100 работников АрселорМиттал Темиртау погибли за последние 16 лет
фото kapital.kz

Из-за нарушений трудового и экологического законодательства, с 2006 года погибло более 100 работников АО «АрселорМиттал Темиртау», заявил во время расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Реальной проблемой стал производственный травматизм. За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер», − заявил Токаев.

Отдельно он остановился на деятельности компании «АрселорМиттал Темиртау», где с 2006 года произошло более 20 аварий. Только в этом году, по словам президента, на ее производстве погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе.

«Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром», − подчеркнул Токаев.

В ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», произошел выброс метана. В результате него погибли пять шахтеров, еще четверо пострадали. Госкомиссия, изучавшая причины ЧП, признала 100% вину работодателя.

Как сообщал министр по ЧС Юрий Ильин, в числе подозреваемых 26 должностных лиц, начиная от руководства «АрселорМиттал Темиртау», заканчивая руководящим инженерно-техническим составом шахты. Среди них есть граждане других государств, непосредственно руководители угольного департамента и руководство АМТ – Наир Биджу и Джелсон Батиста. По состоянию на 23 ноября им не были предъявлены обвинения, но всем ограничен выезд за пределы Казахстана.

8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» погиб газовщик 1982 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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